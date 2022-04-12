Вашингтон, 12 апреля 2022, 00:07 — REGNUM Фильм «Варяг» американского режиссёра Роберта Эггерса («Ведьма») заработал высокие оценки кинокритиков. Об этом сообщает портал «Канобу» 11 апреля.
Известно, что пока что лента не получила ни одного отрицательного отзыва, а сами критики, в свою очередь, отметили её «безжалостность и величественную красоту». Мировая премьера картины запланирована на 22 апреля 2022 года.
Ранее стало известно о том, что выход «Варяга» был перенесён в России на неопределённый срок. Новая дата премьеры остаётся неизвестна.
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