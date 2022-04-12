Вашингтон, , 00:07 — REGNUM Фильм «Варяг» американского режиссёра Роберта Эггерса («Ведьма») заработал высокие оценки кинокритиков. Об этом сообщает портал «Канобу» 11 апреля.

Кадр из фильма «Варяг» Роберта Эггерса Скриншот YouTube

Известно, что пока что лента не получила ни одного отрицательного отзыва, а сами критики, в свою очередь, отметили её «безжалостность и величественную красоту». Мировая премьера картины запланирована на 22 апреля 2022 года.

Ранее стало известно о том, что выход «Варяга» был перенесён в России на неопределённый срок. Новая дата премьеры остаётся неизвестна.

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