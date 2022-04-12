Тбилиси, , 00:31 — REGNUM Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе не исключил возможности отправления парламентской делегации на Украину, сообщает 11 апреля грузинский телеканал «Формула».

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

"Мы обсудили этот вопрос — парламентское большинство готово сегодня, завтра, когда это будет необходимо, и когда этот вопрос будет согласован протокольно и вопрос об отъезде будет урегулирован, мы можем позволить нескольким людям из парламентского большинства поехать на Украину и выразить там свои соболезнования», — сказал Мдинарадзе.

Ранее члены парламентского меньшинства заявили, что планируют объединённой делегацией посетить Украину. Напомним, что председатель украинской Верховной рады Руслан Стефанчук пригласил иностранных депутатов, в том числе и спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили, посетить город Бучу, находящийся в Киевской области. Вскоре после этого аппарат грузинского спикера выступил с заявлением о том, что Папуашвили работает в удаленном режиме из-за состояния здоровья, а позже сам Папуашвили назвал приглашение Киева «неуместным».