Тбилиси, 12 апреля, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе не исключил возможности отправления парламентской делегации на Украину, сообщает 11 апреля грузинский телеканал «Формула».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

"Мы обсудили этот вопрос — парламентское большинство готово сегодня, завтра, когда это будет необходимо, и когда этот вопрос будет согласован протокольно и вопрос об отъезде будет урегулирован, мы можем позволить нескольким людям из парламентского большинства поехать на Украину и выразить там свои соболезнования», — сказал Мдинарадзе.

Ранее члены парламентского меньшинства заявили, что планируют объединённой делегацией посетить Украину. Напомним, что председатель украинской Верховной рады Руслан Стефанчук пригласил иностранных депутатов, в том числе и спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили, посетить город Бучу, находящийся в Киевской области. Вскоре после этого аппарат грузинского спикера выступил с заявлением о том, что Папуашвили работает в удаленном режиме из-за состояния здоровья, а позже сам Папуашвили назвал приглашение Киева «неуместным».