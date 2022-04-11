Рим, 11 апреля, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции привела бы к хаосу в Евросоюзе, с таким заявлением выступил 11 апреля лидер леволиберальной Демократической партии Италии Энрико Летта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Для Путина это было бы даже большей победой, чем завоевание Украины», — добавил он.

«Политическое землетрясение», которое обрушится на ЕС в случае победы Ле Пен, «зацепит» (если произойдет) и Италию, убежден Летта.