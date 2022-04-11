Рим, , 23:52 — REGNUM Рост цен на продукты в Италии приведет к тому, что стоимость праздничного стола к Пасхе для жителей страны вырастет на 100 млн евро, с такой оценкой выступили 11 апреля эксперты Codacons.

Евро Santeri Viinamäki

По имеющимся данным, мука в Италии за год подорожала на 10%, сливочное масло — на 17,4%, подсолнечное — на 23,3%, овощи — на 17,8% и так далее, отметили эксперты.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.