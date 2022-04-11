Тбилиси, 12 апреля, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила особую признательность Украине, благодаря которой существенно ускорился процесс рассмотрения заявки Грузии на вступление в Европейский союз, сообщает 11 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

MOs810 Флаг ЕС

Грузия наконец-то получила анкету-опросник, которую официально должна заполнить страна-кандидат на вступление в ЕС.

«Мы получили анкету от ЕС, которую мы не ожидали получить в течение нескольких лет. Это необыкновенный новый шанс, который появился в нашей стране. Мы должны поблагодарить за это все государства — члены ЕС, а еще больше — Украину. Если бы не эта самоотверженная битва Украины и за Украину, возможно, этот день не наступил бы так быстро и никто бы не сказал, когда этот день наступит… В связи с этой трагической ситуацией ЕС принял решение ускорить этот процесс и сделать его скорее политическим, нежели бюрократическим…» — заявила Зурабишвили.

Президент Грузии также подчеркнула, что полученная от ЕС анкета не является ординарным документом, а имеет для Грузии чрезвычайно важное значение, так как она даст ответ на глобальный вопрос, может ли страна сделать ответственный выбор для следующего поколения.

Зурабишвили призвала всё население Грузии, независимо от его политических предпочтений, сплотиться вокруг идеи вступления в ЕС.

Напомним, что 3 марта 2022 года грузинское правительство подало официальную заявку на вступление страны в Европейский союз.