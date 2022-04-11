Лос-Анджелес, США, , 23:51 — REGNUM Американский рэпер IDK (Джейсон Аарон Миллс) объединился с лауреатом «Грэмми» продюсером Kaytranada для своего нового сингла Taco. Об этом 11 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) StockSnap

Taco — это первый новый материал IDK в 2022 году, после его появления на альбоме Sad Night Dynamite Psychedelic Views в августе прошлого года, и в его создании принял участие обладатель «Грэмми» Kaytranada.

В 2021 году IDK выпустил свой второй студийный альбом USEE4YOURSELF.

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