Бразилиа, 11 апреля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару пытается протолкнуть законопроект о снятии запрета на добычу полезных ископаемых в резервациях коренных народов, считая, что это поможет решить проблему нехватки калиевых удобрений в стране, возникшую из-за проблем с поставками из России. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Marcelo Camargo/Agência Brasil Жаир Болсонару

Между тем геологи из Федерального университета Минас-Жерайса считают аргументы президента несостоятельными. По их мнению, для добычи необходимого количества калия не обязательно опустошать земли коренных народов, поскольку более 90% территорий, выявленных в качестве потенциальных источников калия, находятся за пределами территорий коренных общин.

Научная группа опубликовала исследование, к которому приложила карты распределения калиевых ресурсов. Из представленных ими данных следует, что значительных запасов в резервациях не содержится. По мнению учёных, принятие закона не решит проблему удобрений, а напротив, приведет к социальному кризису и вооруженным конфликтам.