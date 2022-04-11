Рим, 11 апреля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Новый итальянский терминал по приему СПГ сможет начать работу в первом квартале 2023 года, с такой оценкой выступил 11 апреля министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Суда предполагается арендовать.

Ранее Чинголани заявлял, что на преодоление «зависимости» Италии от российского газа понадобится от полутора до трех лет.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России. В качестве альтернатив рассматривается газ из Алжира и Азербайджана, а также СПГ.