Токио, , 23:38 — REGNUM Японская псходелик-рок-группа Kikagaku Moyo анонсировала свой последний альбом перед уходом на неопределенный перерыв, Kumoyo Island, и поделилась треком Cardboard Pile в качестве первого превью пластинки. Об этом 11 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Японская группа Kikagaku Moyo Скриншот NME

Cardboard Pile — это первая новая работа Kikagaku Moyo с момента совместной работы с Райли Уокером в прошлом году на альбоме Deep Fried Grandeur.

Новый сингл также является первым превью пятого альбома Kikagaku Moyo под названием Kumoyo Island, который последует за Masana Temples 2018 года и станет их последним альбомом перед уходом на бессрочный отпуск.

