Рим, , 23:37 — REGNUM Объем промышленного производства в Италии в первом квартале 2022 года снизился на 2,9% (в сравнении с последним кварталом 2021 года), с такой оценкой выступили 11 апреля в бизнес-ассоциации Confindustria.

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Настроения производителей и финансовые проблемы, которые они испытывают, предвещают итальянской экономики серьезные испытания, полагают эксперты.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.