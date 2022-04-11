Белград, , 23:45 — REGNUM Лидер сербской оппозиционной Партии свободы и справедливости Драган Джилас потребовал от президента Сербии Александра Вучича проведения повторных муниципальных выборов в Белграде до конца текущего года. Об этом Джилас сообщил журналистам 11 апреля после переговоров с Вучичем.

Драган Джилас, мэр Белграда в 2008—2014 гг

«Мы согласны в том, что любая власть для того, чтобы она была функциональной, должна быть легитимной», — процитировал портал b92 слова Джиласа.

Политик добавил, что Вучич обещал дать ответ на его предложения до конца текущей недели.

Напомним, что сербские СМИ ранее сообщили о том, что Вучич и Джилас встретятся для того, чтобы обсудить пути выхода из политического кризиса, который сложился после муниципальных выборов в Белграде 3 апреля. По результатам выборов ни власть, ни оппозиция не смогут самостоятельно формировать власть в сербской столице.