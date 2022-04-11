Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, , 23:29 — REGNUM Британская рок-группа Оззи Осборн подтвердил, что закончил работу над своим новым альбомом. Об этом 11 апреля рассказал портал NME.

Оззи Осборн F darkbladeus

Поделившись фотографией в социальных сетях, Осборн сказал: «Я так счастлив сообщить всем, что на этой неделе я закончил работу над своим новым альбомом и передал его своему лейблу Epic Records».

«Я поделюсь с вами всей информацией об альбоме и его предстоящем релизе в ближайшие несколько недель», — добавил он.

Согласно финансовому отчету, опубликованному Sony в конце прошлого года, выход продолжения альбома Ordinary Man, вышедшего в 2020 году, ожидается до конца апреля.

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