Гори, Грузия, 11 апреля, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Чиновники мэрий грузинских городов Гори и Кутаиси потратили значительные средства из муниципальных бюджетов на личные нужды, сообщает 11 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

В Гори чиновникам удалось мошенническим путём завладеть бюджетными средствами, принадлежавшими городскому агентству культуры и туризма, в размере 500 000 лари (около $ 164 000). Эти деньги были потрачены на азартные игры. Одной из чиновниц даже удалось якобы выиграть в тотализаторе дорогой автомобиль. Журналисты считают, что мошеннические схемы в городской администрации курирует нынешний вице-мэр Гори.

Также выявлены хищения из городского бюджета Кутаиси. Выяснилось, что высокопоставленные и имеющие приличный доход чиновники в течение длительного периода получали крупные суммы под видом социальной помощи. Таким образом из бюджета было расхищено 358 000 лари (около $ 117 000).

По выявленным фактам хищения ведут расследование службы государственной безопасности и аудита.