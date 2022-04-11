Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Фиджи
Сува, 11 апреля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло возле берегов Фиджи, сообщает 11 апреля Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Zeml.info
Землетрясение
Эпицентр подземных толчков был расположен на 503 км северо-восточнее столицы Фиджи города Сува с населением около 77 тыс. человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Об угрозе цунами объявления не делались. О пострадавших и разрушениях данных пока нет.