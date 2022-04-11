Загреб, , 23:24 — REGNUM Хорватские власти уведомили российский МИД об уменьшении количества сотрудников посольства РФ в Хорватии. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 11 апреля.

Андрей Пленкович Andrejplenkovic.com

Пленкович уточнил, что такое решение было принято хорватской стороной из-за «неприемлемого нападения России на Украину», передает портал b92.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой ответ Загреб может ожидать от Москвы, Пленкович заявил: «Не знаю. Когда примут решение, мы на него ответим».

Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия ответит на высылку Хорватией 18 российских дипломатов и шести сотрудников персонала посольства.