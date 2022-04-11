Москва, , 23:16 — REGNUM 25-летний таранный форвард московского «Спартака» и сборной Ямайки Шамар Николсон с оценкой 8.8 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22.

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Во встрече с тульским «Арсеналом» ямайский центрфорвард забил два мяча и отметился одним выигранным верховым единоборством. Точность передач футболиста составила 75%.

Помимо Николсона, в символическую сборную лучших игроков 24-го тура РПЛ вошли Михаил Кержаков («Зенит», 7.7), Илья Самошников («Рубин», 7.9), Никита Чернов («Спартак», 7.6), Максим Осипенко («Ростов», 8.2), Глен Бейл («Крылья Советов», 7.0), Антон Зиньковский («Крылья Советов», 8.6), Роман Зобнин («Спартак», 7.8), Далер Кузяев («Зенит», 8.3), Александр Руденко («Химки», 8.2) и Александр Соболев («Спартак», 8.6).

В текущем сезоне Шамар Николсон принял участие в семи матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативными передачами.

Нападающий выступает за «Спартак» с 7 января 2022 года после перехода из бельгийского «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Николсона, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.