Москва, 11 апреля 2022, 23:15 — REGNUM Антироссийская политика Запада не повод «закрываться от мира», написал 11 апреля заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.
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Комментируя нарастающую политику русофобии на Западе, Медведев назвал актуальным западным трендом «запрет на русскую культуру». Отметив, что у России насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки, он добавил:
По словам Медведева, власти и профильные организации в этих странах помогут молодым музыкантам, режиссёрам, художникам, дизайнерам и другим представителям творческих профессий из России «не выпасть из международной обоймы».
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