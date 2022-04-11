Москва, 11 апреля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Антироссийская политика Запада не повод «закрываться от мира», написал 11 апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

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Комментируя нарастающую политику русофобии на Западе, Медведев назвал актуальным западным трендом «запрет на русскую культуру». Отметив, что у России насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки, он добавил:

«В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут. Для взаимодействия с ними открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии».

По словам Медведева, власти и профильные организации в этих странах помогут молодым музыкантам, режиссёрам, художникам, дизайнерам и другим представителям творческих профессий из России «не выпасть из международной обоймы».