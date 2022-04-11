Ла-Пас, 11 апреля, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Временный экс-президент Боливии Жанин Аньес заявила на слушании по делу о государственном перевороте против Эво Моралеса, что не причастна к свержению президента. Об этом сообщает новостное агентство La Red.

Facebook.com/SenadoBolivia Жанин Аньес

По её словам, в 2019 году она была лишь вторым вице-президентом Сената и у нее не было выбора, кроме как «прикрыть пустоту, оставшуюся после отставки Моралеса». Аньес также пожаловалась на давление со стороны полиции и армии и назвала себя политзаключенной, чьи права игнорируются властью, судом и прокуратурой.

«Мне хотелось успокоить страну после стольких актов насилия. Я имела полное право на пост президента по Конституции, но я не собиралась навязать свою кандидатуру. Тем не менее других вариантов, кроме меня, не было», — заявила Аньес.