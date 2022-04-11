Казань, 11 апреля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. 35-летний российский фланговый атакующий защитник «Рубина» Владислав Игнатьев покинет казанский клуб после завершения текущего сезона. Руководство клуба не планирует продлевать контракт с футболистом.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игнатьев Владислав

В текущем сезоне Владислав Игнатьев принял участие в девяти матчах за казанский клуб во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Лига Конференций УЕФА), в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 341 минуту.

Игнатьев выступает за «Рубин» с 1 июля 2021 года после перехода из московского «Локомотива» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 35-летнего россиянина, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.