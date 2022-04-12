12 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 07:49 — REGNUM Президент США Джо Байден не намерен в ближайшее время посещать столицу Украины Киев, несмотря на недавний визит в страну премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Было символично увидеть премьер-министра Бориса Джонсона, гуляющего по улицам Киева с президентом Зеленским. Возникает вопрос: увидим ли мы президента Байдена в Киеве?» — спросил ведущий телеканала NBC Чак Тодд помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Байден не имеет каких-либо планов посещать Киев», — кратко ответил Салливан.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве Официальное интернет-представительство президента Украины

«В Киеве нет телесуфлеров, поэтому там нет Байдена. Я слышал, что есть очки для глаз, которые могут проецировать информацию. Может, он сможет носить их и еще наушник, чтобы отвечать на вопросы?» — пишет @AvidReader1959.

«С момента вступления Байдена в должность 15 месяцев назад инфляция в стране выросла на 7%, что является самым быстрым ростом инфляции с 1982 года. Можно ли ожидать чего-то положительного для страны от этого политика с 50-летней карьерой, он не знает, как сделать страну великой», — уверен joeshmoe875.

«Действия Байдена напоминают поведение человека, который намерен разрушить демократию, а не защитить ее. История покажет, что мы позволили врагам свободы прийти к власти», — указывает rednek16.

«Это больше, чем Байден, это люди за кулисами. Мы в беде. Приготовьтесь к борьбе!» — восклицает MAKEAMERICAGREATAGAINREP.

«Не так давно Байден был в Европе с визитом в НАТО, но отказался посетить Украину. Тогда у него была возможность проявить настоящее мужество и лидерство. Он этого не сделал. Почему-то я не думаю, что сидение в Овальном кабинете может его заменить», — размышляет Vantastic.

Саммит НАТО в Брюсселе. 2022 Nato.int

«Почему так много «плохих» вещей происходит в «часы» Байдена?» — задает риторический вопрос pso9834.

«Мы не можем рисковать и посылать на Украину Джо, но я уверен, что Камала справится с этой задачей. Она знает, что Украина — это маленькая страна в Европе рядом с большой страной», — отмечает justafarmer321

«Посадить Байдена и всю его администрацию в подвал. Эти якобы «взрослые» не очень хорошо справляются с делами Америки, не говоря уже о том, чтобы пытаться делать что-то международное», — комментирует AKBound.

«Во что бы то ни стало Байден должен посетить Украину! Он не может позволить Борису Джонсону казаться лидером свободного мира! Поезжайте на восточный фронт и покажите всем, какой вы храбрый. Произнеси речь на украинском танке, чтобы весь мир узнал!» — советует macker2.

«Последнее, что нам нужно, это Байден на Украине. В последний раз он и его ребенок украли оттуда более $3 000 000. Держите его в подвале с выключенным электричеством. НИКАКИХ КОНТАКТОВ С ВНЕШНИМ МИРОМ», — советует surucucu137.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина заявил, что глава Белого дома Джозеф Байден спровоцировал рост цен на бензин, газ и продукты в стране ещё до событий на Украине.