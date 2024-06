Лондон, 11 апреля, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Jamie xx (Джейми Смит), участник британской инди-группы The xx, объявил о новом сольном сингле. Об этом 11 апреля рассказал портал NME.

Скриншот NME Диджей Jamie xx (Джейми Смит)

Согласно информации источника, новый сингл музыканта Let’s Do It Again выйдет 12 апреля на лейбле Young Turks. «Мне было очень весело попробовать исполнить эту песню на фестивалях в прошлом году. Возможно, вы узнаете ее…», — написал он о сингле.

Последний студийный альбом The xx под названием I See You вышел в январе 2017 года.