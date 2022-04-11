Штутгарт, Германия, 11 апреля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Как сообщает журналист издание Sky Sport Макс Беренбек, 24-летний фланговый защитник «Штутгарта» и сборной Хорватии по футболу Борна Соса может перейти в каталонскую «Барселону» в грядущее летнее трансферное окно.

Эмблема ФК «Штутгарт»

По информации источника, «сине-гранатовые» видят в Сосе потенциальную замену Хорди Альбе, которому в марте исполнилось 33 года.

В текущем сезоне Борна Соса приял участие в 23-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, семью результативными передачами и получил три желтые карточки. В рамках Кубка Германии хорват набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас в двух матчах.

Борна Соса выступает за «Штутгарт» с 1 июля 2018 года после перехода из загребского «Динамо» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.