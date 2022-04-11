Богота, 11 апреля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Полиция Франции при поддержке Европола освободила восемь гражданок Колумбии, которых принуждали заниматься проституцией во Франции. Об этом сообщает 11 апреля новостное агентство El Colombiano.

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В ходе спецоперации были арестованы 13 человек. Им предъявлены обвинения в торговле людьми и организации проституции. По данным правоохранителей, жертвы были схвачены злоумышленниками в Колумбии и нелегально перевезены в Испанию, а затем во Францию.

Полиции также удалось установить каналы, через которые преступники отмывали прибыль. Они инвестировали её в недвижимость в испанских городах Овьедо и Сарагоса. В ходе обысков в Испании и во Франции было изъято более 282 тысяч евро, а также арестовано два дома во Франции.