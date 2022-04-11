Москва, 11 апреля, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Россия ответит на высылку Хорватией 18 российских дипломатов и шести сотрудников персонала посольства. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала Захарова.

Напомним, что ранее министерство иностранных дел Хорватии потребовало вывезти из страны часть сотрудников российского посольства.