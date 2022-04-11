Лондон, , 23:01 — REGNUM Как сообщает издание Sky Sport, 25-летний опорный полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии по футболу Рубен Невеш является главной трансферной целью лондонского «Арсенала» на ближайшее летнее ТО.

ФК «Арсенал»

В текущем сезоне Рубен Невеш принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также португалец получил девять желтых карточек.

Рубен Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с 8 июля 2017 года после перехода из португальского клуба «Порту» за 17,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость португальца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.