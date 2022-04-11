Вашингтон, 11 апреля 2022, 23:10 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) выпустил клип на песню Iced Out Necklace. Выход ролика состоялся 11 апреля.
Центральной локацией видео стала школа, на территории которой разгуливает музыкант, рассказывая о собственном успехе. Примечательно, что новая видеоработа стала отсылкой к фильму «Мак и Кевин идут в школу», в котором снимался сам рэпер.
Ранее Wiz Khalifa опубликовал новый альбом Full Court Press. В записи 10-трекового проекта приняли участие Big K. R. I. T. (Джастин Льюис Скотт), Smoke DZA (Шон Помпей) и Girl Talk (Грегг Майкл Гиллис).