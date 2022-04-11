Вашингтон, 11 апреля, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) выпустил клип на песню Iced Out Necklace. Выход ролика состоялся 11 апреля.

Скриншот YouTube Wiz Khalifa

Центральной локацией видео стала школа, на территории которой разгуливает музыкант, рассказывая о собственном успехе. Примечательно, что новая видеоработа стала отсылкой к фильму «Мак и Кевин идут в школу», в котором снимался сам рэпер.

Ранее Wiz Khalifa опубликовал новый альбом Full Court Press. В записи 10-трекового проекта приняли участие Big K. R. I. T. (Джастин Льюис Скотт), Smoke DZA (Шон Помпей) и Girl Talk (Грегг Майкл Гиллис).