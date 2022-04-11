Лондон, 11 апреля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Британская рок-группа Brian Jonestown Massacre рассказала о своем новом альбоме. Об этом 11 апреля сообщил портал NME.

Скриншот NME Фронтмен Brian Jonestown Massacre Антон Ньюкомб

Новый релиз станет 19-м студийным альбомом группы, который называется Fire Doesn’t Grow On Trees. Он выйдет 24 июня на лейбле фронтмена Антона Ньюкомба, A Recordings. Группа также представила первый сингл альбома под названием The Real.

Рассказывая о новом треке, Ньюкомб сказал: «Внезапно я просто услышал что-то, а потом это просто не прекращалось. Мы записывали целую песню каждый день в течение 70 дней подряд».

О новом альбоме он сказал следующее: «Большая часть альбома посвящена утверждению того, что нужно просто жить. В экзистенциальном плане этот период времени был довольно мрачным, так что речь идет о борьбе за правое дело».