Кито, 11 апреля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Министр правительства Эквадора Франсиско Хименес заявил о несогласии с решением суда об освобождении бывшего вице-президента Хорхе Гласа, осужденного ранее за коррупцию и взяточничество. Об этом сообщает новостное агентство Primicans.

Флаг Эквадора

Хименес подтвердил, что правительство уже подало иск, в котором оспаривается решение суда. По его словам, заседание по делу Гласа проходило с рядом нарушений: дело рассматривалось судом региона Мангларальто, в то время как Глас содержался в тюрьме Котопахи, и судья не обладал достаточной юрисдикцией для вынесения решения об освобождении.

Напомним, бывший вице-президент Эквадора вышел на свободу 10 апреля после того, как судья Диего Москосо принял ходатайство защиты о применении процедуры habeas corpus.