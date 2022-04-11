Белград, , 22:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил сербского коллегу Александра Вучича с победой на президентских выборах и выразил уверенность в том, что Вучич приблизит Сербию к ЕС. Об этом сообщили сербские СМИ 11 апреля.

Эммануэль Макрон и Александр Вучич Predsednik.rs

«Сербия желает присоединиться к ЕС и к нашим общим ценностям. Я уверен, что вы проявите решимость и продолжите двигаться по этому пути, в чём вы можете рассчитывать на поддержку Франции, которая в следующие месяцы будет председательствовать в Совете ЕС», — процитировал кабинет президента Вучича поздравительное письмо Макрона.

Макрон добавил, что он не сомневается в том, что Сербия будет работать вместе со странами ЕС и Западных Балкан над «восстановлением мира, который поставлен под угрозу после агрессии России против Украины».

Напомним, что Александр Вучич на президентских выборах 3 апреля получил 59% голосов и победил в первом туре.