Айова-Сити, США, , 22:46 — REGNUM Американская ню-метал-группа Slipknot вернулась в свои социальные сети, чтобы анонсировать проект под названием Knotverse. Об этом 11 апреля рассказал портал NME.

Солист группы Slipknot Кори Тейлор Скриншот NME

В прошлом месяце фронтмен Кори Тейлор подтвердил, что группа завершила работу над своей «убийственной» новой пластинкой, которая последует за альбомом 2019 года We Are Not Your Kind. Дата релиза пока неизвестна.

В преддверии анонса альбома группа 8 апреля поделилась тизером, саундтреком к которому послужил их трек 1999 года «742 617 000 027».

На тизере слово «Knotfest» — фестиваль группы, который проводится с 2012 года, — было заменено на другое слово, «knotverse». Никаких объяснений по поводу того, что будет ожидать фанатов, не дается.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа Kasabian анонсировала даты европейского турне

Читайте развитие сюжета: Солист Slipknot анонсировал сольные выступления в Великобритании