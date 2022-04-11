Женева, Швейцария, 11 апреля, 2022, 22:46 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 549 700 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым низким показателем с декабря 2021 года. Соответствующие данные приводит 11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за последние 24 часа в мире скончались ещё по меньшей мере 1750 пациентов с COVID-19.

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 497 057 239 носителей вируса, подтверждено 6 179 104 случая смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили Южная Корея, Германия, Франция, Италия, Австралия, Вьетнам, Япония, Великобритания, США и Таиланд.