Мадрид, , 22:40 — REGNUM Как сообщает издание Footmercato, мадридское «Атлетико» заинтересовано в подписании 28-летнего французского атакующего полузащитника и лидера «Бетиса» Набиля Фекира. Трансфер может состояться в ближайшее летнее ТО.

Набиль Фекир (сс) Thomas FABRE

По информации источника, в контракте Фекира с «Бетисом», рассчитанном до 30 июня 2026 года, предусмотрена опция выкупа футболиста за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне лидер «Бетиса» Фекир принял участие в 27-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету француза 4 (2+2) очка по системе гол+пас в семи встречах.

Фекир перешел в «Бетис» 23 июля 2019 года из французского «Лиона» за 19,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.