Киев, , 22:40 — REGNUM Президент Сенегала, также занимающий пост главы Африканского союза (АС), Маки Саль провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает 11 апреля Agence de Presse Senegalaise.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Маки Саль отметил, что разговор состоялся по инициативе украинского президента.

«Я благодарю президента Владимира Зеленского за его сегодняшний звонок. Мы обсудили влияние войны на Украине на мировую экономику и необходимость отдавать предпочтение диалогу для решения конфликта путем переговоров», — рассказал Маки Саль по итогам беседы с украинским президентом.

Напомним, правительства стран Африки регулярно заявляют о своей обеспокоенности влиянием событий на Украине на мировой рынок продовольствия.

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