Киев, 11 апреля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Президент Сенегала, также занимающий пост главы Африканского союза (АС), Маки Саль провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает 11 апреля Agence de Presse Senegalaise.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Маки Саль отметил, что разговор состоялся по инициативе украинского президента.

«Я благодарю президента Владимира Зеленского за его сегодняшний звонок. Мы обсудили влияние войны на Украине на мировую экономику и необходимость отдавать предпочтение диалогу для решения конфликта путем переговоров», — рассказал Маки Саль по итогам беседы с украинским президентом.

Напомним, правительства стран Африки регулярно заявляют о своей обеспокоенности влиянием событий на Украине на мировой рынок продовольствия.