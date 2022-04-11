Лондон, , 22:39 — REGNUM Британская инди-рок-группа Kasabian анонсировала европейские гастроли с новым вокалистом. Об этом 11 апреля рассказал портал NME.

Серж Пиццорно из Kasabian Скриншот NME

В конце этого года группа даст концерты в Бельгии, Германии, Нидерландах и Франции. Kasabian представили новый сингл ALYGATYR во время концерта в Лестере в октябре прошлого года. Трек, который является их первым материалом после ухода Тома Мейгана, был представлен группой в прошлом году.

На живом выступлении гитарист Серж Пиццорно взял на себя роль вокалиста, а Роб Харви из The Music исполнил бэк-вокал. Группа впервые выступила без Мейгана в октябре прошлого года, начав свой тур по Великобритании в 2021 году.

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