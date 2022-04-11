Ижевск, 11 апреля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. В отношении жителя Алнашского района возбуждено первое в Удмуртии уголовное дело по статье о неуплате совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание нетрудоспособных родителей. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП (Федеральной службы судебных приставов) по республике.

IsaacFryxelius Рука старушки

По решению суда 49-летний мужчина должен был ежемесячно выплачивать 5 тыс. рублей на содержание престарелой матери. Однако от выплат он уклонялся, после вступления в силу решения суда на мужчину было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Мужчина был признан виновным, ему назначили 50 часов обязательных работ, которые он не отбыл.

Он продолжал игнорировать выплату алиментов, образовалась задолженность в размере более 15 тыс. рублей.

«Теперь мужчине грозит уголовная ответственность и реальный срок лишения свободы», — подчеркнули в управлении.

Как сообщалоИА REGNUM, законопроект, уравнивающий мужчин и женщин в получении алиментов, Госдума может обсудить в первом чтении в июне текущего года. Инициативу внесло на рассмотрение нижней палаты парламента Архангельское областное собрание депутатов. Авторы обратили внимание на судебную практику: в последние годы растет число случаев, когда место жительства ребенка определяется с его отцом. На такую тенденцию указали, в частности, Верховный суд Республики Коми, Пермский краевой суд, Владимирский, Волгоградский и Ярославский областные суды.

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