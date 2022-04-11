Кито, 11 апреля 2022, 22:49 — REGNUM Министр образования Эквадора Мария Браун заявила 11 апреля, что работает над корректировкой школьной учебной программы, которая предусматривает освобождение школьников от домашних заданий. Об этом сообщает новостное агентство Primicans.
По её словам, министерство намерено положить конец традиционной школьной модели. Изменения коснутся не только методологии преподавания, но и всей школьной системы, в том числе питания учащихся школ и колледжей. Министр считает, что необходимость модернизации образовательной системы назрела во время пандемии коронавируса, которая заставила людей адаптироваться к новой реальности.
«Мы вносим изменения в учебный план и часы. Мы не хотим, чтобы классы были как прежде. Время, когда учитель стоит перед сидящими друг за другом учениками и передает им знания, прошло. Классы должны стать открытыми пространствами, а не напоминать тюрьму. Мы хотим, чтобы уроки проводились в живых лабораториях на Галапагосских островах и в Амазонии — ведь там можно на практике узнать то, что написано в книгах. Речь идет не об упразднении аудиторных часов, а об их дополнении. Мы также хотим, чтобы процесс обучения не ограничивал учащихся общением только со сверстниками. Общение с людьми разных возрастов позволит учащимся приобрести социальные навыки, так необходимые для получения работы», — рассказала Браун.
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