Кито, , 22:49 — REGNUM Министр образования Эквадора Мария Браун заявила 11 апреля, что работает над корректировкой школьной учебной программы, которая предусматривает освобождение школьников от домашних заданий. Об этом сообщает новостное агентство Primicans.

Школа в Эквадоре Sylvain2803

По её словам, министерство намерено положить конец традиционной школьной модели. Изменения коснутся не только методологии преподавания, но и всей школьной системы, в том числе питания учащихся школ и колледжей. Министр считает, что необходимость модернизации образовательной системы назрела во время пандемии коронавируса, которая заставила людей адаптироваться к новой реальности.

«Мы вносим изменения в учебный план и часы. Мы не хотим, чтобы классы были как прежде. Время, когда учитель стоит перед сидящими друг за другом учениками и передает им знания, прошло. Классы должны стать открытыми пространствами, а не напоминать тюрьму. Мы хотим, чтобы уроки проводились в живых лабораториях на Галапагосских островах и в Амазонии — ведь там можно на практике узнать то, что написано в книгах. Речь идет не об упразднении аудиторных часов, а об их дополнении. Мы также хотим, чтобы процесс обучения не ограничивал учащихся общением только со сверстниками. Общение с людьми разных возрастов позволит учащимся приобрести социальные навыки, так необходимые для получения работы», — рассказала Браун.

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