Лондон, 11 апреля, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Британская поп-исполнительница PinkPantheress подтвердила, что ее совместная композиция с Willow (Уиллоу Смит) выйдет в ближайшее время. Об этом 11 апреля рассказал портал NME.

Музыка

Уроженка Лондона, которая выпустила свой дебютный микстейп To Hell With It в октябре и недавно вошла в список NME 100, рассказала о потенциальном сотрудничестве, общаясь с поклонниками в социальной сетях в январе 2022 года. PinkPantheress ответила одному из поклонников, который прокомментировал: «Мне кажется, что Уиллоу Смит должна быть на этой песне».

«Вас услышали», — ответила PinkPantheress. «Это сотрудничество, о котором я мечтала много лет… я плачу». Теперь PinkPantheress сообщила, что она и Уиллоу выпустят совместную работу под названием Where You Are 22 апреля.