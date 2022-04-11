Москва, , 22:34 — REGNUM Действия французских властей во внешней политике могли бы быть куда продуктивнее, а нынешняя высылка российских дипломатов ничем Парижу не поможет. Об этом написала 11 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Комментируя заявление французского МИД о том, что из страны высылают шесть российских дипломатов, якобы работавших на спецслужбы России «под прикрытием», Захарова написала:

«А сразу всех не объявляют в надежде, что мы позицию что ли изменим? Не изменим. А МИДу Франции я скажу: если бы вы хоть раз за восемь лет увязали бы исполнение Киевом Минских соглашений даже с риском введения санкций, то добились бы мира и стабильности в Европе».

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