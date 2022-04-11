Москва, 11 апреля 2022, 22:34 — REGNUM Действия французских властей во внешней политике могли бы быть куда продуктивнее, а нынешняя высылка российских дипломатов ничем Парижу не поможет. Об этом написала 11 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Комментируя заявление французского МИД о том, что из страны высылают шесть российских дипломатов, якобы работавших на спецслужбы России «под прикрытием», Захарова написала:
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