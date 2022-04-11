Милан, Италия, 11 апреля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. В Милане профильный ремесленный профсоюз призвал клиентов пекарей делать предзаказы накануне, а перед началом новой недели — сообщать о предположительных объемах закупок, передают местные СМИ 11 апреля.

Хлеб

Если пекари будут заранее знать, сколько им потребуется произвести хлеба, они смогут минимизировать издержки — в частности, раньше выключать плиты и не выбрасывать неиспользованную муку, пояснили в профсоюзе.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.