Ижевск, 11 апреля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Пилоты и врачи санитарной авиации в Удмуртии совершили 500 вылет, доставив пациента из Сарапула в Ижевск на операцию. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Александр Бречалов.

Пресс-служба правительства Тверской области Новый вертолет Ми-8 санавиации Тверской области

Служба санитарной авиации работает в регионе почти три года. За этом время были эвакуированы 450 пациентов, в том числе 33 ребенка, самому младшему из которых было всего два часа.

Кроме того, 50 раз специалисты из Ижевска летали в районы для консультаций или операций.

В команде Республиканского центра экстренной медицинской помощи работают анестезиологи-реаниматологи, хирурги, акушеры-гинекологи, фельдшеры, медсестры-анестезистки. Чаще всего экстренная помощь необходима пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, ожогами и травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году санитарная авиация республики совершила 162 вылета. В том числе в 14 случаях помощь была оказана детям. Санитарные вертолеты совершали вылеты в 18 районов, чаще всего — в Глазов, 67 раз.