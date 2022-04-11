Мадрид, 11 апреля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Сегодня, 11 апреля, в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» футбольный клуб «Райо Вальекано» в заключительном матче 31-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Валенсию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

valenciacf.com ФК «Валенсия»

Стартовые составы команд:

«Райо Вальекано»: Столе Димитриевски, Никола Мараш, Алехандро Катена, Кевин Родригес, Иван Баллиу, Исаак Паласон, Оскар Трехо, Унаи Лопес, Альваро Гарсия, Оскар Валентин, Серхио Гвардиола.

«Валенсия»: Георгий Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэль Паулиста, Хосе Луис Гайя, Омар Альдерете, Юнус Муса, Уго Гильямон, Гонсалу Гедеш, Карлос Солер, Илаиш Мориба, Хуго Дуро.

На данный момент «Валенсия» с десятью победами и 41-м набранными очком занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. «Райо Вальекано» с 33-мя очками располагается четырьмя позициями ниже.