Анкара, , 22:21 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано вечером 11 апреля в акватории Чёрного моря недалеко от побережья Турции, сообщает сейсмологическая обсерватория Босфорского университета.

Землетрясение Ru.m.wikipedia.org

Стоит отметить, что по версии Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда этих сейсмических колебаний составила 5,2.

Подземные толчки были зарегистрированы в 20:38 мск на расстоянии 90 км от города Зонгулдак. Очаг землетрясения располагался на глубине 12,9 км.

Сообщается, что землетрясение ощущалось в Стамбуле и прилегающих к нему районах.

Толчок ощущался в Стамбуле и окрестностях. Данные о последствиях землетрясения и пострадавших людях пока не поступали.

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