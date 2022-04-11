* запрещённая в России организация

Москва, , 22:23 — REGNUM Базовый лагерь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Донецкой области уничтожен российскими военными в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, сообщил 11 апреля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Специальная военная операция © ИА REGNUM

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Сообщая о ходе демилитаризации Украины, представитель российского оборонного ведомства отметил, что лагерь неонацистов уничтожен в районе населённого пункта Новогродовка.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования 11 апреля российские военные поразили пусковую установку тактических ракет «Точка-У» ВСУ, расположенную в районе населённого пункта Селидово (Донецкая область).

Также российские военные уничтожили две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии и два замаскированных скопления вооружений и военной техники ВСУ. Нанесён удар по украинским боевикам — группе примерно из 40 националистов.

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