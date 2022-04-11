Люксембург, , 22:58 — REGNUM Ключевым моментом на пути Сербии к ЕС является присоединение к антироссийским санкциям. Об этом заявила глава немецкой дипломатии Анналена Бербок 11 апреля в Люксембурге после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Анналена Бербок Olaf Kosinsky

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«Я хотела бы подчеркнуть, что Сербия, если она хочет стать членом ЕС, а Сербия этого хочет, должна поддержать и внешнюю политику Евросоюза, и соответствующие санкции», — процитировало агентство «Бета» слова Бербок.

Министр добавила, что страны Западных Балкан четко дали понять, что свое будущее и свою безопасность они связывают с ЕС, и поэтому большинство из них поддерживает санкции, которые ЕС ввел против России.

Напомним, что Сербия осталась единственной страной в Европе, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.