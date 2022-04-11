Рим, , 22:19 — REGNUM Лидер оппозиционной правоконсервативной партии «Братья Италии» Джорджа Мелони 11 апреля обвинила СМИ в лицемерии и цинизме.

Марин Ле Пен © ИА REGNUM

До первого тура президентских выборов во Франции СМИ «баловали» Марин Ле Пен своим вниманием — чтобы не дать выйти во второй тур менее удобному Эрику Земмуру — но как только Ле Пен вышла во второй тур, она сразу «превратилась» для СМИ в монстра, отметила Мелони.

«Миллионы людей требуют ответов, которых нынешний мейнстрим дать не может», — добавила она.