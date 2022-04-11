Ижевск, , 22:18 — REGNUM По итогам 2021 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Удмуртии достиг 329 млн долларов США. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем telegram-канале.

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Он подчеркнул, что это рекордный показатель «без учета оборонки».

Семь компаний республики, самых успешных на внешних рынках, получили премию «Экспортер года».

«2022 год ставит перед нами еще более амбициозные задачи по экспорту. Продолжим работу и приложим максимум усилий для поддержки наших предприятий», — заключил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред правительства Удмуртии Константин Сунцов отмечал, что в 2021 году на недружественные страны приходилось около 16% экспортных поставок предприятий республики, оставшиеся 84% продолжают работать.

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